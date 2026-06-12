«Артек» отметил День России вручением паспортов и парадом

«День России в “Артеке” — это живой урок единства. Мы видим, как дети из разных уголков нашей огромной страны и из-за рубежа, взявшись за руки, создают здесь атмосферу взаимопонимания и гордости за общее наследие. Каждый из них сегодня не просто зритель, а активный участник большого государственного праздника. Мы рады, что через творчество, спорт и образовательные проекты наши артековцы осознают свою причастность к судьбе России и учатся быть достойными гражданами великой державы», — приводятся в сообщении слова директора «Артека» Константина Федоренко.