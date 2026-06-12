«Артек» отметил День России вручением паспортов и парадом

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. детей из РФ и еще 13 стран отметили День России в Международном детском центре «Артек» торжественными линейками, интерактивной программой по истории страны, парадом и церемонией вручения паспортов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
«Более 3,5 тыс. талантливых ребят из всех регионов страны и 13 зарубежных государств стали участниками образовательной программы, которая познакомила их с богатейшим историческим и культурным наследием России. Старт торжествам дало поднятие флагов и торжественные линейки на костровых площадях лагерей. Еще одно значимое событие — всероссийская акция “Мы — граждане России”: в торжественной обстановке 38 школьников из 21 российского региона и Республики Таджикистана получили свои первые паспорта Российской Федерации, что стало для каждого важным шагом на пути к осознанной гражданской позиции», — говорится в сообщении.
В ходе образовательных мероприятий в играй парке «Живая история России» ребята узнали об историческом и культурном наследии страны. На 56 интерактивных площадках артековцы смогли освоить народные танцы, попробовать свои силы в традиционных ремеслах, научиться пению и сыграть на музыкальных инструментах, познакомиться с историческим, природным и культурным многообразием различных регионов России. Среди ключевых локаций парка были выставка народных костюмов, зона ремесел и народных промыслов, а также площадка традиционных народных забав с играми, танцами и хороводами. Особый интерес вызвала военно-историческая реконструкция.
Отмечается, что кульминацией праздника стало торжественное шествие парад «В единстве сила». Колонны артековцев с флагами России, «Артека» и детских лагерей прошли по территории центра к главному стадиону. Завершился день массовым танцевальным флешмобом.
«День России в “Артеке” — это живой урок единства. Мы видим, как дети из разных уголков нашей огромной страны и из-за рубежа, взявшись за руки, создают здесь атмосферу взаимопонимания и гордости за общее наследие. Каждый из них сегодня не просто зритель, а активный участник большого государственного праздника. Мы рады, что через творчество, спорт и образовательные проекты наши артековцы осознают свою причастность к судьбе России и учатся быть достойными гражданами великой державы», — приводятся в сообщении слова директора «Артека» Константина Федоренко.
«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — был основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году детский центр, состоящий из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает около 40 тыс. детей в год, в том числе тысячи иностранцев. «Артек» отметил 100-летие 16 июня 2025 года, праздничные мероприятия прошли в России и за рубежом.