В посольстве отметили провал попытки изоляции РФ на международной арене

«У нас много друзей и единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, участвовать в формировании справедливого, многополярного мира, основанного не на диктуемых Западом правилах, а на международном праве», — сказал дипломат на приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю Дня России.