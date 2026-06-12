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В посольстве отметили провал попытки изоляции РФ на международной арене

Посол Нечаев: попытка международной изоляции России провалилась.

Источник: Комсомольская правда

Попытка изолировать Россию на международной арене не удалась. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что Россия уверенно смотрит вперед благодаря единству общества и осознанию национальных приоритетов.

«У нас много друзей и единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, участвовать в формировании справедливого, многополярного мира, основанного не на диктуемых Западом правилах, а на международном праве», — сказал дипломат на приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю Дня России.

Он также отметил, что отношения РФ с союзниками по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ прошли проверку временем и остаются устойчивыми к любым политическим ветрам.

Кроме этого, посол отметил, что со стороны Запада на Россию оказывается мощнейшее давление — политическое, экономическое и идеологическое. При этом количество нелегитимных антироссийских санкций превысило 30 тысяч.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отправил в шредер портреты врагов страны.

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