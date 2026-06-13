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Сборная Канады впервые не проиграла в матче чемпионата мира по футболу

В игре группы В канадцы сыграли вничью с боснийцами.

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Канады по футболу впервые сумела избежать поражения в матче чемпионата мира, сыграв вничью (1:1) с командой Боснии и Герцеговины во встрече первого тура группового этапа. Игра состоялась в Торонто.

Ранее канадцы выступали в финальных стадиях турниров 1986 и 2022 годов и в обоих случаях терпели поражения во всех встречах группового этапа.

Команды Канады и Боснии и Герцеговины выступают в группе В и набрали по одному очку. В квартете также представлены сборные Швейцарии и Катара, которые проведут встречу в субботу. В следующем туре боснийцы 18 июня сыграют со швейцарцами. Канадцы в ночь на 19 июня по московскому времени встретятся с командой Катара.

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