Что можно и нельзя делать в день Еремея Распрягальника 13 июня на Бобовник

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ермия Команского. В народе празднуют день Еремея Распрягальника. Все дело в том, что в названную дату распрягали коней, завершая сеять. Но существует еще одно название — Бобовник. Оно связано с тем, что 13 июня сажали бобы.
Что нельзя делать 13 июня.
На указанную дату не планировали переезд. Не подходит день и для того, чтобы устраиваться на новую работу. Подобное может привести как к финансовым, так и к бытовым сложностям.
Что можно делать 13 июня.
По традиции, в названный день было принято заниматься работами на огороде и сажать бобы. Посадки, сделанные 13 июня, дадут богатый урожай.
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