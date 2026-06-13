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Что можно и нельзя делать в день Еремея Распрягальника 13 июня на Бобовник

Узнали приметы и запреты на 13 июня, когда празднуют день Еремея Распрягальника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ермия Команского. В народе празднуют день Еремея Распрягальника. Все дело в том, что в названную дату распрягали коней, завершая сеять. Но существует еще одно название — Бобовник. Оно связано с тем, что 13 июня сажали бобы.

Что нельзя делать 13 июня.

На указанную дату не планировали переезд. Не подходит день и для того, чтобы устраиваться на новую работу. Подобное может привести как к финансовым, так и к бытовым сложностям.

Что можно делать 13 июня.

По традиции, в названный день было принято заниматься работами на огороде и сажать бобы. Посадки, сделанные 13 июня, дадут богатый урожай.

Согласно приметам, на суровую зиму указывает плохая погода. Кукушка, которая кукует, обещает теплую погоду.

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