Что можно и нельзя делать на Еремея Бобовника 13 июня 2026 года

13 июня 2026 года выпадает на субботу. В православном календаре это день памяти сразу нескольких святых: мученика Ермия Команского (воина II века, пережившего страшные пытки) и апостола от семидесяти Ерма. А в народной традиции этот день называют Еремей Распрягальник или Еремей Бобовник.
Рассказываем, как провести этот день, чтобы привлечь удачу и не навлечь беду.
Что можно делать 13 июня 2026 года.
Этот день создан для завершения дел и благодарности природе.
Завершить посев бобовых. В народе верили: если не успеть посадить горох, фасоль и бобы до того, как закукует кукушка, урожая не видать. Утро Еремея — последний срок для «бобовых» работ. Ухаживать за лошадьми (и любыми домашними животными). Главная традиция дня — «распрягальник». Лошадей освобождают от упряжи, чистят, сытно кормят и дают отдохнуть. Если у вас нет коня, уделите внимание питомцам: это принесет в дом благополучие. Ходить пешком. В этот день лучше отправиться в путь своим ходом. Дальние поездки в народе считались неблагоприятными, а вот пешая прогулка — к здоровью и ясности ума. Испечь лепешку или пирог. Горячая выпечка на ужин — символ достатка. Ею принято угощать соседей и семью, привлекая щедрость в дом. Посетить церковь или помолиться дома. Вспомните стойкость святого Ермия: в субботу 13 июня хорошо просить защиты у Господа и размышлять о вере.
Что категорически нельзя делать 13 июня.
Нарушив эти запреты, по поверьям, можно лишить себя здоровья, удачи и благополучия.
Ездить верхом, запрягать лошадей или заставлять животных работать. Это самый тяжкий грех этого дня. Считалось, что запряженная 13 июня лошадь обязательно заболеет, а телега перевернется. Гулять по полям и лугам, купаться и рыбачить. По легенде, 13 июня активизируются русалки и полевая нечисть (Полевик). Они могут запутать путников или утащить на дно. Если вышли в поле — оставьте угощение (яйцо, хлеб) для духов. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомПереезжать на новое место. Суббота 13 июня — худший день для смены жилья. Новоселов ждут финансовые потери, пустые ссоры и череда мелких болезней. Начинать рукоделие, ремонт или генеральную уборку. Вещь, сделанная в этот день, быстро испортится, а вынесенный мусор «вынесет» достаток из дома. 7 вещей, из-за которых уходит удачаПовышать голос, ругаться или отказывать в помощи. Ссоры на Еремея приводят к затяжным болезням. Отказ в милостыне или помощи сулит бедность. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуПоднимать упавшую булавку, иголку. Через острый предмет можно принять на себя чужой сглаз или негатив. Почему у меня ничего не получаетсяБрать или давать в долг. Денежные операции в этот день обернутся трудностями с возвратом долга и пустыми тратами. Почему дергается глаз.
Что можно есть 13 июня (Петров пост).
2026 год — не високосный, и 13 июня продолжается Петров пост (даты зависят от Пасхи, но обычно он длится с июня по 12 июля). Пост нестрогий:
Можно: рыбу, горячую пищу с растительным маслом, овощи, грибы, бобовые (что очень символично в день Бобовника!).Нельзя: мясо, молочные продукты, яйца.
Приметы погоды и сны на 13 июня.
Наши предки верили: погода в этот день покажет, каким будет будущее.
Кукушка громко кукует — ждите ясных и теплых дней. Густой туман с утра — к богатому урожаю грибов. Если туман не рассеялся к обеду — погода испортится. Дождь 13 июня — зима будет лютой и снежной. Обильная роса на траве — к солнечному дню. Нет росы вечером — завтра будет ливень.
Сны в ночь на 13 июня считаются вещими. Чистая вода во сне — к добрым переменам, мутная — к трудностям. Рассказывать сон до рассвета нельзя, иначе он не сбудется.
Главный совет дня: отложите тяжелую работу, успокойте ум и проведите время в движении (пешком) и заботах о близких. Еремей Распрягальник учит нас: всему свое время, и после тяжелого труда должен наступить заслуженный отдых.
Кто такой мученик Ермий Команский.
В истории раннехристианской церкви есть имена, которые не окружены пышными соборами или широко известными чудесами в масштабах империй, но которые являются настоящим стержнем веры. Одно из таких имен — Ермий Команский. Это человек, чья история напоминает не столько житие в классическом понимании, сколько экшн-историю о невероятной стойкости духа. Сегодня мы расскажем, кем был этот святой, почему его имя оказалось в календаре, и как простой воин бросил вызов могуществу языческой империи.
Исторический контекст: мир, где вера стоила жизни.
Чтобы понять подвиг Ермия, нужно представить себе эпоху, в которой он жил. Это II век нашей эры. Римская империя находится на пике своего могущества. Император Антоний Пий (а именно его правление указывается в житии как время гонений) правил с 138 по 161 год. Этот период часто описывают как «золотой век» Рима — время относительной стабильности и процветания. Однако для христианской общины это время оставалось опасным. Христианство еще не было легализовано, и отказ поклоняться языческим богам считался государственным преступлением.
Город Команы, откуда родом святой, находился в исторической области Каппадокия, на территории современной Малой Азии. Это была глубокая провинция, где римские порядки соблюдались неукоснительно. Именно сюда, в Каппадокию, прибыл правитель по имени Севастиан. Он ехал из Киликии с конкретным поручением императора. Задача была проста и жестока: заставить всех жителей принести жертвы языческим богам. Тем, кто соглашался, обещались многие блага — почести, безопасность, царская милость. Отказавшихся ждало наказание. В такой атмосфере тотального давления и страха и проявил себя старый воин Ермий.
Личность святого: убеленный сединами воин.
Кто же он такой, этот мученик? В текстах жития подчеркивается, что Ермий не был молодым горячим юношей. Это был опытный, убеленный сединами воин. Описание «великий воин» говорит о том, что он прошел не одно сражение, заслужил уважение и, вероятно, имел определенный статус в обществе. Его возраст — ключевая деталь. Обычно пожилые люди более осторожны, они дорожат спокойной старостью. Римская власть это понимала и делала ставку на уговоры.
Когда правитель Севастиан встретил Ермия в Команах, он не стал сразу применять силу. Источники сообщают, что чиновник действовал хитростью и расчетом. Он не мучил старого воина, а обещал ему безопасность, царскую милость, различные почести и спокойную жизнь. Это была психологическая обработка: «Зачем тебе страдать? Ты стар, ты заслужил отдых. Просто поклонись идолу». Но Ермий ответил однозначно. В житии передается его твердая позиция: он служит Христу и не станет поклоняться идолам. Это был не просто отказ от ритуала, это было публичное исповедание веры перед лицом государственной машины.
Цепь испытаний: печь, яд и чудеса.
Отказ Ермия привел в ярость представителя власти. Началась череда пыток и казней, которые по своей жестокости были призваны запугать других христиан. Однако каждый раз происходило чудо, ломавшее логику палачей.
Первое испытание: раскаленная печь. Ермия бросили в печь, раскаленную докрасна. Это была верная смерть. Палачи, видимо, ждали, что тело воина превратится в пепел. Но когда через три дня дверцу печи открыли, Ермий вышел оттуда невредимым. В тексте подчеркивается, что он вышел сам, без единого ожога. Это событие должно было стать знамением для язычников.
Второе испытание: отравленный кубок. Когда огонь не подействовал, Севастиан приказал действовать тоньше. К Ермию подослали волхва — служителя языческого культа, который должен был приготовить и поднести кубок с сильнейшим ядом. В античной традиции существовали мастера, способные составлять смертоносные смеси из трав и минералов. Ермий, не отказываясь, выпил яд. Но отрава не принесла ему вреда. Тогда ему поднесли второй, еще более сильный яд. И снова воин остался жив и здоров.
Этот эпизод стал переломным. Волхв, который готовил яд, увидел, как его «наука» бессильна перед силой этого старца. Он осознал, что перед ним не просто упрямый старик, а носитель истинной веры. В житии сказано, что волхв уверовал во Христа и тут же принял крещение. Увы, его вера стоила ему жизни — его казнили. Но этот момент важен: стойкость Ермия обратила в христианство даже его палача.
Третье испытание: истязания и слепота. Севастиан впал в ярость от неудач. Он приказал подвергать мученика новым истязаниям. По преданию, Ермию выкололи глаза — одно из самых жестоких наказаний древности. После этого его оставили умирать. Чтобы убедиться в его гибели, к месту истязаний послали людей. Но когда они подошли, с ними случилось знамение. Они внезапно ослепли. И здесь проявляется величайшее милосердие Ермия. Вместо того чтобы радоваться их мукам, он помолился — и по его молитве зрение вернулось к мучителям.
Казнь и погребение: меч правителя.
Человеческая жестокость не знает границ. Даже после всех чудес, после исцеления своих же слуг, правитель Севастиан не оставил замысел. В житии говорится, что он обезумел от злобы. Видя, что ни огонь, ни яд, ни чудо исцеления не сломили старца, он решил действовать лично.
Севастиан собственноручно отрезал Ермию голову ножом. Это была символическая и позорная казнь для воина. Вместо меча — нож, вместо суда — личная расправа обезумевшего чиновника. Но смерть тела стала началом вечной славы.
Тело мученика Ермия не было отдано на поругание. Христиане, жившие в Команах, тайно похоронили его. Они рисковали собственной жизнью, чтобы предать земле останки праведника. И это было не просто погребение, а обретение святыни.
Мощи и чудеса: нетленное свидетельство.
После смерти святого началась следующая глава его истории — история его мощей. В тексте четко сказано: «От мощей его происходило множество чудес». В ранней церкви это было главным доказательством святости. Мощи Ермия источали благодать. Люди, прикасавшиеся к ним с верой, получали исцеления от болезней, изгнание бесов и утешение в скорбях.
Важно отметить, что в отличие от многих мучеников первых веков, останки которых были уничтожены или утеряны, мощи Ермия сохранились и почитались в Команах. Со временем почитание святого распространилось по всему христианскому миру. Его образ стал олицетворением надежды для тех, кого преследуют за веру. Ермий показал, что возраст не помеха для подвига, а логика палачей бессильна там, где действует Божий промысел.
Смысл праздника: как применить подвиг в своей жизни.
В чем же суть воспоминания этого святого 13 июня? Церковь, установив память Ермия, не просто отмечает очередную дату в календаре. В текстах сказано: «В этот день вспоминают святого, который Божиим промыслом сумел пережить самые ужасные пытки. И каждого из нас Господь хранит, как Ермия».
Эта фраза раскрывает глубокий смысл. История воина из Коман — это не просто рассказ о том, как «раньше было лучше» или «раньше вера была крепче». Это напоминание о том, что божественная защита не зависит от эпохи. Ермий не был ни апостолом, ни пророком, ни епископом. Он был просто военным пенсионером, который отказался предать свои принципы. И Бог сохранил его жизнь там, где она должна была оборваться сто раз.
В житии подчеркивается деталь: Ермий вышел из печи «невредимым». Это слово не означает, что он прошел сквозь огонь как призрак. Это значит, что он был реален, он страдал, он прошел через ужас, но вышел из него живым. Это образ человека, которого Бог провел через смертельную опасность.
Традиции богослужения в день памяти.
Для тех, кто захочет почтить память святого в храме 13 июня 2026 года, стоит знать об особенностях богослужения. Несмотря на трагичность и величие подвига, служба мученику Ермию не имеет праздничного знака. Как сказано в источнике, она совершается вместе с субботней службой Октоиха. Это означает, что это рядовой день церковного года, когда память святого соединяется с обычной субботней службой.
Это не делает святого менее значимым, а наоборот, подчеркивает, что каждодневная память о подвижниках важнее разовых пышных торжеств. Каждый христианин может в этот день просто зайти в храм, поставить свечу и мысленно обратиться к Ермию: «Помоги мне сохранить веру в моих повседневных “печах” и “кубках с ядом” — искушениях и трудностях».
Ермий и Еремей: трансформация имени в народной культуре.
Интересно проследить, как имя греческого святого Ермия трансформировалось в русской народной традиции. В предоставленных текстах четко сказано: «В народном календаре церковное имя Ермий приняло более привычную для русской речи форму Еремей». Это лингвистическое превращение — важная часть почитания святого на Руси.
Крестьяне не всегда могли выговорить сложное греческое имя, и святой стал «своим» — Еремеем. Так появился народный праздник Еремей Распрягальник или Еремей Бобовник. При этом связь со святым воином не потерялась. В народном сознании Еремей (Ермий) стал покровителем сельскохозяйственных работ, защитником скота, особенно лошадей. В день его памяти крестьяне «распрягали» лошадей, давая им отдых после тяжелой посевной.
Эта двойственность — суровый мученик в церковных книгах и «свой парень» Еремей в поговорках — уникальна для русской религиозности. Поговорки, приведенные в источниках, отражают эту связь: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает» и «Распрягальник — севу край, коня распрягай». Через бытовой уход за лошадьми крестьяне благодарили Бога и святого за урожай.
Чего не стоит делать в день памяти.
Хотя сам святой Ермий не оставил заповедей о бытовых запретах, народная традиция, тесно переплетенная с днем его памяти, выработала ряд правил. Поскольку 13 июня ассоциировалось с завершением тяжелого труда, главный запрет касался именно лошадей и домашней скотины. В народе строго следили за тем, чтобы в этот день не запрягать и не седлать лошадей. Считалось, что животное после такого обращения может заболеть или ослабнуть. Это был день отдыха для помощников человека.
Также в народных поверьях этот день был окружен запретом на ругань и ссоры. Учитывая жизнеописание Ермия, который даже врагам вернул зрение по молитве, этот запрет обретает глубокий смысл. День памяти человека, простившего своих палачей, не должен проходить в гневе и крике. Другие запреты (на переезд, на поднимание булавки, на вынос мусора) относятся скорее к земледельческому фольклору, но их суть одна: 13 июня нужно относиться к миру бережно, не совершать резких движений и не начинать новых больших дел.
Связь с другими святыми дня (Философ, Борис, Николай).
Важно отметить, что 13 июня православная церковь вспоминает не только Ермия Команского. В этот день совершается память и других святых, что делает дату особой. Это мученик Философ Александрийский (III век), а также священномученик Философ Орнатский и его сыновья мученики Борис и Николай, пострадавшие в XX веке, в 1918 году. Это соседство символично. Рядом с воином II века, убитым за веру, оказываются русские новомученики, расстрелянные безбожной властью уже в новейшей истории.
Это показывает, что подвиг Ермия не ушел в прошлое. Христианство во все века требует от своих последователей мужества. И Философ Орнатский, известный петербургский проповедник, отдавший жизнь вместе с сыновьями, повторяет путь того самого воина из Коман. Он не пошел на компромисс с властью, предпочитающей богов, и принял мученическую кончину. Таким образом, 13 июня — это день памяти разных героев духа, разделенных тысячелетиями, но объединенных одним: верой, которую нельзя убить мечом или ножом.
Образ мученика Ермия — это образ несокрушимой веры и божественного заступничества. Он напоминает, что ни возраст, ни сила империи, ни яд, ни огонь не могут отлучить человека от Бога, если этот человек сам не отлучил себя от Него в своем сердце.
Кто такой апостол от семидесяти Ерм.
В череде великих имен христианских святых есть те, кто не совершал публичных чудес на глазах у толпы и не оставил после себя многотомных богословских трудов. Однако именно на этих людях, на их повседневной вере и верности, держалась молодая Церковь после Вознесения Христова. Один из таких святых — апостол от семидесяти Ерм, память которого православная церковь совершает 13 июня 2026 года.
Круг семидесяти: особое апостольство.
Чтобы понять, кем был Ерм, необходимо разобраться в церковной иерархии первых учеников. Помимо двенадцати ближайших апостолов, которых Христос призвал во время своей земной жизни, существовал более широкий круг учеников. Это так называемые апостолы от семидесяти. В церковной традиции они считаются людьми, через которых христианская проповедь распространилась после евангельских событий. Они не были свидетелями Тайной вечери или Распятия в том же смысле, что Петр или Иоанн, но именно они разнесли Благую весть по городам и весям Римской империи.
Ерм принадлежит именно к этому кругу семидесяти. Он — один из ранних учеников Христовых и апостольских сотрудников. В церковном предании такие фигуры особенно важны, потому что на них во многом держалась жизнь молодой Церкви в разных городах и областях. Это был второй эшелон проповедников, которые трудились в тени, но без которых успех первых апостолов был бы невозможен.
Епископ Филиппопольский: служение на посту.
Сведения о жизни Ерма немногочисленны, но ключевое из них сохранилось. Церковное предание сообщает, что Ерм был епископом города Филиппополя. Этот город находился во Фракии — исторической области на Балканском полуострове. Статус епископа в первые века христианства был не просто почетным званием, это был колоссальный труд и огромная ответственность. Епископ отвечал за душу всей общины, за богослужение, за помощь бедным и за проповедь среди язычников.
Ерм посвятил свою жизнь проповеди Евангелия именно на этом посту. Управляя церковью в Филиппополе, он продолжал дело апостолов, укрепляя веру в тех, кто уже принял Христа, и привлекая новых последователей. О периоде его епископства сохранилось немного сведений. Это характерно для многих святых первого поколения: их подвиг был настолько обыденным с точки зрения героизма, что летописцы не считали нужным подробно описывать каждодневный труд. Тем не менее церковь сохранила имя Ерма в своем календаре как имя одного из древнейших свидетелей христианской веры.
Апостол Павел и Ерм: свидетельство Послания к Римлянам.
Самый надежный и древний источник, подтверждающий реальность существования Ерма и его высокий статус, — это Священное Писание. Ерм упоминается в Послании апостола Павла к Римлянам. В этом тексте великий апостол языков приветствует Ерма как одного из верных братьев во Христе.
Эта деталь крайне важна. Упоминание у Павла автоматически ставит Ерма в один ряд с самыми авторитетными деятелями раннего христианства. Апостол Павел, который путешествовал по всей империи, переписывался с общинами и тщательно выбирал, кого назвать своим соратником, не стал бы упоминать случайного человека. Слова «верный брат во Христе» в устах Павла — это высшая похвала и подтверждение того, что Ерм был не просто номинальным христианином, но активным деятелем, тружеником на ниве Божией.
«Пастырь Ерма»: великий памятник или путаница?
Особый интерес к Ерму связан еще с древнехристианской письменностью. В церковной традиции его нередко связывали с автором известного памятника ранней христианской литературы, который в русском переводе обычно называют «Пастырь Ерма». Это произведение было очень популярно во II-III веках. Оно содержит видения, заповеди и притчи о нравственной жизни христианина, о покаянии и о месте Церкви в мире. Многие отцы церкви считали эту книгу почти богослужебной.
В предоставленных источниках подчеркивается важная деталь: хотя вопрос о точном тождестве личности апостола Ерма и автора «Пастыря» в научной традиции обсуждался, это не умаляет образа самого святого. Само появление такого труда под именем Ерма говорит о колоссальном авторитете, которым обладал этот человек в древней церкви. В церковной памяти он закрепился как образ человека ранней Церкви, тесно связанного с ее духовной жизнью и наставлением христиан.
Смысл памяти 13 июня: тихое строительство Церкви.
В чем же заключается духовный смысл дня памяти апостола от семидесяти Ерма? Если кратко описывать его образ, то перед нами не мученик громкого исторического конфликта и не епископ, чья биография подробно описана в житии. Это один из тихих и ранних строителей Церкви. В предоставленном тексте сказано: «Именно такие люди особенно важны для понимания первых веков христианства: они не всегда оставили после себя яркие житийные эпизоды, но без них невозможно представить распространение веры после апостольской эпохи».
Для церковной жизни 13 июня — это день спокойного молитвенного воспоминания, а не внешне пышного торжества. Дата проходит в ритме Апостольского поста, что придает ей дополнительную собранность. Обычной традицией остается участие в службе, домашняя молитва и чтение житий или церковных рассказов о святых дня. Главная традиция этого дня — молитвенно вспоминать людей, стоявших у самых истоков церковной истории. Ерм важен как знак преемственности между Христом, апостолами и следующими поколениями учеников. В храмах 13 июня верующие обращаются к нему как к древнему свидетелю веры, который своим ежедневным епископским трудом доказал любовь к Богу.
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