Что можно и нельзя делать на Еремея Бобовника 13 июня 2026 года

Ездить верхом, запрягать лошадей или заставлять животных работать. Это самый тяжкий грех этого дня. Считалось, что запряженная 13 июня лошадь обязательно заболеет, а телега перевернется. Гулять по полям и лугам, купаться и рыбачить. По легенде, 13 июня активизируются русалки и полевая нечисть (Полевик). Они могут запутать путников или утащить на дно. Если вышли в поле — оставьте угощение (яйцо, хлеб) для духов. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомПереезжать на новое место. Суббота 13 июня — худший день для смены жилья. Новоселов ждут финансовые потери, пустые ссоры и череда мелких болезней. Начинать рукоделие, ремонт или генеральную уборку. Вещь, сделанная в этот день, быстро испортится, а вынесенный мусор «вынесет» достаток из дома. 7 вещей, из-за которых уходит удачаПовышать голос, ругаться или отказывать в помощи. Ссоры на Еремея приводят к затяжным болезням. Отказ в милостыне или помощи сулит бедность. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуПоднимать упавшую булавку, иголку. Через острый предмет можно принять на себя чужой сглаз или негатив. Почему у меня ничего не получаетсяБрать или давать в долг. Денежные операции в этот день обернутся трудностями с возвратом долга и пустыми тратами. Почему дергается глаз.