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«На равных условиях»: Арагчи рассказал о пунктах меморандума между Ираном и США

Арагчи: США в меморандуме обязались больше не вмешиваться в дела Ирана.

Источник: Комсомольская правда

США в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязуются уважать суверенитет исламской республики и отказаться от вмешательства в ее внутренние дела. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«США и Иран обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. На полностью равных условиях», — сказал дипломат в эфире гостелевидения.

Арагчи добавил, что важным элементом соглашения является прекращение израильских военных действий против Ливана. По его словам, Тегеран продолжит поддерживать Бейрут и не намерен оставлять страну без помощи.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил о достижении США принципиальной договоренности с Ираном о завершении войны. Он уточнил, что сторонам еще предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.

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