Адвокат Промеса попросил провести психиатрическую экспертизу футболиста

По словам защитника, в настоящее время нет оснований говорить о наличии у спортсмена психического расстройства, однако обследование поможет получить более полное представление о его личности и состоянии. Адвокат также упомянул обстоятельства допросов Промеса в ОАЭ, которые, по его мнению, могли оказать влияние на футболиста.