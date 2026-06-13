«Падала в обморок»: Ольга Бузова записала видео из больницы после операции

В пятницу, 12 июня, певица и телеведущая Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу. В итоге ее увезли из дома на скорой помощи. В больнице артистку экстренно прооперировали. После операции она вышла на связь с поклонниками в соцсети, рассказав, как себя чувствует.
— Огромное количество сообщений, все переживают. Я очень сложно отходила от наркоза, падала в обморок несколько раз. Очень страшно, больно и обидно, что на ровном месте может произойти такое. Но самое страшное позади. Благодарна врачам, спасибо большое, — рассказала Бузова.
Также певица сообщила о переносе концерта в Ростове-на-Дону на 6 августа.
Ранее пиар-директор артистки Антон Богословский сообщил, что Ольге Бузовой провели операцию на ноге, которая длилась насколько часов.
До этого СМИ писали, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из-за тромбоза ноги. Артист на протяжении недели страдал от боли и не обращался к врачам.
Кроме того, в начале марта телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале. Тогда на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее.