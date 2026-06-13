«Падала в обморок»: Ольга Бузова записала видео из больницы после операции

В пятницу, 12 июня, певица и телеведущая Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу. В итоге ее увезли из дома на скорой помощи. В больнице артистку экстренно прооперировали. После операции она вышла на связь с поклонниками в соцсети, рассказав, как себя чувствует.