Календарь на 13 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

13 июня свой профессиональный праздник отмечают российские мебельщики и пивовары. К неофициальному дню рождения швейной машинки дизайнеры приурочивают запуск новых коллекций. А натуралисты напоминают, насколько для экосистемы важны божьи коровки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 июня.
~День мебельщика в России~
Ежегодно во вторую субботу июня свой профессиональный праздник отмечают российские производители мебели. И хотя у этой даты нет государственного статуса, она пользуется большой популярностью у представителей отрасли. Этот праздник называют своим столяры, конструкторы, сборщики, обивщики, швеи и другие специалисты, занимающиеся разработкой и созданием мебели.
~День пивовара в России~
Профессиональный праздник российских пивоваров был учрежден в 2003 году по инициативе Союза российских пивоваров. Его отмечают во вторую субботу июня. В этот день на предприятиях отрасли и профильных площадках проходят форумы, выставки и другие мероприятия, посвященные развитию пивоварения.
История пива насчитывает несколько тысячелетий. Этот напиток был известен еще в древних цивилизациях Ближнего Востока. На Руси пивоварение также имеет давние традиции: упоминания о пиве встречаются в древнерусских летописях и берестяных грамотах.
~Международный день распространения информации об альбинизме~
Эта дата появилась в международном календаре по инициативе ООН в 2014 году. Альбинизм — это не болезнь, а генетическая особенность, которая передается по наследству. Из-за недостатка в организме красящего пигмента — меланина, кожа и волосы альбиносов приобретают белоснежный цвет. Во многих африканских странах бытовали страшные предрассудки: за белокожими людьми охотились, чтобы приготовить из их органов целебные амулеты. В некоторых странах — таких как Танзания, Малави, Мозамбик — эти предрассудки живы до сих пор. Цель сегодняшнего праздника — развенчать подобные мифы.
~День божьих коровок~
Божья коровка — очень полезное насекомое. Она уничтожает вредителей в садах и полях, а еще очень чутко реагирует на загрязнение окружающей среды. В последнее время ее популяция сокращается. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в начале XXI века экологи и энтомологи учредили неофициальный праздник в честь этих насекомых.
~День швейной машинки~
На протяжении всей истории развития человечества люди старались усовершенствовать процесс производства одежды. Долгое время ткани сшивали вручную, что было очень утомительно и долго. В XV веке прототип швейной машинки изобрел знаменитый мыслитель, художник и скульптор Леонаро да Винчи. Однако его ноу-хау так и не обрело форму, оставшись лишь на бумаге. 13 июня 1790 года в Великобритании произошел прорыв: английский изобретатель Томас Сейнт запатентовал конструкцию первой швейной машинки. И хотя модель так и не стала рабочей, именно в ее честь учредили праздник. Сегодня промышленность производит швейные машинки в разной комплектации и размерах: миниатюрные, профессиональные, автономные, способные справляться с шелком, кожей и даже вышивкой.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 июня в других странах.
День пропавших дворняг — США. Сегодня американские зоозащитнки призывают задуматься о судьбе питомцев, которых хозяева выставляют на улицу. Редко у кого из них судьба оказывается сладкой. В этот день приюты для животных устраивают дни открытых дверей.
День венгерских изобретателей — Венгрия. Сегодня в стране чествуют тех, чья смекалка и рационализаторское мышление двигают прогресс. Дата праздника выбрана не случайно: 13 июня 1941 года первый венгерский лауреат Нобелевской премии, биохимик Альберт Сент-Дьердьи объявил об изобретении технологии промышленного синтеза витамина С.
День писателя — Аргентина. 13 июня 1874 года родился один из знаменитых аргентинских писателей ХХ века — Леопольдо Лугонес. Именно он основал Аргентинское общество писателей и стал первым его президентом. Праздник учрежден в его честь. Сегодня в стране пройдут профильные семинары мастеров слова.
Религиозные праздники 13 июня.
* День святого апостола Ерма.
Святой апостол Ерм — один из 70 апостолов, которых избрал Христос и отправил проповедовать по всему миру. Его называют просветителем Далмации. Всю свою жизнь он бесстрашно проповедовал христианство и боролся с язычеством. Апостол Ерм помогал страждущим, заботился о больных и исцелял их.
* День памяти святого Антония.
13 июня западные христиане вспоминают святого Антония Падуанского — одного из самых почитаемых святых, проповедников и богословов в католической церкви. Антоний родился в конце XII века в Лиссабоне в обеспеченной и знатной семье. С детства его отличало стремление к знаниям. В юношеском возрасте он поступил в монастырь и получил фундаментальное библейское образование, после чего был рукоположен в священники. Еще при жизни святого почитали как покровителя бедных и заступника угнетенных. Он прославился многими чудесами. После смерти в его честь было создано несколько братств и орденов. Сегодня к святому Антонию обращаются за поддержкой женихи и невесты, супружеские пары, фермеры.
Народные праздники 13 июня.
* Еремей Распрягальник.
В этот день на Руси вспоминали святого Ерма — апостола от семидесяти. К этому времени крестьяне заканчивали в полях сев и распрягали лошадей. Отсюда и название Распрягальник. По поверьям в полях можно было встретить духа Полевика или Житного Деда — защитника посевов. В народном фольклоре он представал в образе крепкого невысокого мужчины с бородой из колосьев. Считалось, что он не любит, когда шумят в его угодьях. Поэтому вести себя в полях в этот день нужно было тихо.
Именины 13 июня.
* Борис,
Приметы: что можно и что нельзя делать 13 июня.
Приметы о погоде.
Ночь стоит теплая — много овощей уродится.
Туман поутру — к щедрому урожаю грибов.
Пауки трудятся и плетут сети — к ясному дню.
Дождь пошел — плохой урожай будет.
Небо тучи затянули — скоро налетит сильный ветер.
Что можно делать 13 июня.
* Работать в саду и огороде.
Что нельзя делать 13 июня.
* Ругаться, ссориться и сквернословить.
Лунный календарь 13 июня.
Фаза Луны: убывающая Луна, 28-й лунный день.
До 01:43 Луна в знаке зодиака Телец, после переходит в знак Близнецы.
По мнению эзотериков, этот день идеально подходит для отдыха, созерцания и переосмысления своей жизни. Считается, что сегодняшние события будут отражать внутренний мир и поступки человека. Это отличная возможность увидеть себя со стороны.
Сегодня хорошо начинать новые дела и проекты, активно работать, встречаться с партнерами, заключать контракты. Удачный день и для работы по дому, перестановки, освобождения пространства от накопившегося хлама. Романтические встречи лучше планировать на вечер: в первой половине дня события могут развернуться непредсказуемо.
13 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень общительные, веселые, независимые люди, способные мыслить свободно и неординарно.
Какие исторические события произошли 13 июня.
* 1782 год — в Швейцарии в последний раз казнили человека за колдовство, Анна Гельди вошла в историю как «последняя ведьма Европы».
Дни рождения и юбилеи 13 июня.
* В 1773 году родился Томас Юнг — английский физик, один из авторов волновой теории света.
Кто отмечает дни рождения.
* 83 года исполняется Малкольму Макдауэллу — британскому актеру («Заводной апельсин», «Калигула», «Звездный путь: Поколения»).