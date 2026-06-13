Календарь на 13 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В этот день на Руси вспоминали святого Ерма — апостола от семидесяти. К этому времени крестьяне заканчивали в полях сев и распрягали лошадей. Отсюда и название Распрягальник. По поверьям в полях можно было встретить духа Полевика или Житного Деда — защитника посевов. В народном фольклоре он представал в образе крепкого невысокого мужчины с бородой из колосьев. Считалось, что он не любит, когда шумят в его угодьях. Поэтому вести себя в полях в этот день нужно было тихо.