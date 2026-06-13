«РВ»: появились кадры сноса моста в Харьковского области

Нанесены удары по мосту в Харьковской области Украины, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры показали соответствующие кадры.
«Такого вы ещё не видели: процесс сноса 43 (!) FPV-дронами моста в Харьковской области», — говорится в публикации.
По словам военкоров, беспилотные летательные аппараты «один за другим бьют по опорам моста» через речку Нитрус в районе населённого пункта Андреевка.
Напомним, российские войска нанесли удар по сухопутным коммуникациям украинских войск. В частности, речь идёт о стратегически важном мосте через Днестровский лиман в посёлке Затока в Одесской области. Этот мост стратегически важен как единственное прямое наземное сообщение из Одессы в Румынию, он получил название «главный мост НАТО».
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, этими действиями военные РФ фактически отрезали половину Одесской области от поставок из стран Североатлантического альянса.