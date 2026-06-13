«РВ»: появились кадры сноса моста в Харьковского области

Напомним, российские войска нанесли удар по сухопутным коммуникациям украинских войск. В частности, речь идёт о стратегически важном мосте через Днестровский лиман в посёлке Затока в Одесской области. Этот мост стратегически важен как единственное прямое наземное сообщение из Одессы в Румынию, он получил название «главный мост НАТО».