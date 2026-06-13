Куртукова, салют и тысячи зрителей. Как прошёл День города-2026 в Перми

В центре Перми прозвучали песни «Одного», «Алёшенька», «Ромашка-Василёк» и другие. Завершилось выступление под главных хит Татьяны Куртуковой — «Матушка». На протяжении всего представления зрители дружно подпевали артистке и с удовольствием танцевали под её песни. А после концерта певица вышла к поклонникам и сделала несколько фотографий.