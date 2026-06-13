Куртукова, салют и тысячи зрителей. Как прошёл День города-2026 в Перми

В Перми завершилось празднование Дня города и Дня России. Подробнее о том, какие мероприятия проходили 12 июня в краевой столице и как перед пермяками выступила исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Памятные плиты, парад автобусов и фестиваль моды.
Празднование Дня города и Дня России началось с церемонии открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы. На эспланаде увековечили память главного инженера Пермского моторостроительного завода, Героя Социалистического Труда Дмитрия Дическула и народного художника СССР, почётного гражданина Пермской области и города Перми Евгения Широкова. Новые плиты также разместили в честь двух больших юбилеев — 100-летия пермского балета и 70-летия Пермской научно-производственной приборостроительной компании.
Далее прошёл парад автобусов в честь столетия общественного транспорта. Любой желающий мог увидеть автобусы разных лет выпуска и различных модификаций. А потом начался праздничный концерт.
Ближе к вечеру на эспланаде стартовал фестиваль моды. Зрителям показали 170 костюмов от более чем 25 дизайнеров. Например, представили парные образы для питомцев и их хозяев. Авторы уточнили, что источником вдохновения для костюмов стал пермский звериный стиль.
Силачи, русские народные песни и церемонии бракосочетания.
На набережной Перми были мероприятия под самые разные настроения. Например, там прошёл Всероссийский богатырский турнир «Пермяк Солёные Уши» в честь 20-летия юбилея Пермского силового экстрима. Спортсмены тягали автомобиль, перетягивали ледозаливочный комбайн и выполняли другие впечатляющие силовые испытания.
В это же время в другой части набережной возле речного вокзала проходил камерный музыкальный концерт, играли диджей-сет, пели русские народные песни и даже проводили церемонии бракосочетания!
Однако, к сожалению, не все концерты прошли так, как планировалось. Из-за начавшегося сильного дождя пришлось прервать выступление Пермского губернского оркестра в целях безопасности.
«Матушка-земля, белая берёзонька… “.
Кульминационным событием программы Дня города и Дня России стало открытие летнего фестиваля «Город встреч» (16+). На городской эспланаде выстроили трёхуровневую сцену, на которой показали шоу, собравшее тысячи зрителей. Первыми выступили артисты хора «Млада».
Затем на сцене появилась хэдлайнер открытия — исполнительница русских народных и авторских песен Татьяна Куртукова. Она выступила вместе с пермскими музыкантами и танцевальными коллективами.
В центре Перми прозвучали песни «Одного», «Алёшенька», «Ромашка-Василёк» и другие. Завершилось выступление под главных хит Татьяны Куртуковой — «Матушка». На протяжении всего представления зрители дружно подпевали артистке и с удовольствием танцевали под её песни. А после концерта певица вышла к поклонникам и сделала несколько фотографий.
Салют!
Праздничные мероприятия завершились ярким салютом, который запустили в 23:30 с территории городского пляжа в акватории реки Камы. Фейерверк продлился семь минут.
Посмотреть на красочное шоу пришли сотни жителей и гостей краевой столицы. При этом многие начали собираться на набережной задолго до начала, чтобы занять наиболее удобные места и в полной мере насладиться зрелищем.
После окончания праздничного салюта на набережной скопилась пробка из людей. Многим пришлось потратить время, чтобы выбраться с территории.
Дорогие читатели, поздравляем вас с Днём города и Днём России!