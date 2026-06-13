«Я даже боюсь»: Кадыров пошутил про западные санкции против своей кошки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в шутку заявил, что после того, как Запад стал подвергать ограничениям даже животных, боится показать свою кошку, чтобы против нее не ввели санкции. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее одним из самых странных случаев, который связан с западами санкциями, стал инцидент с лошадью, которая принадлежала Кадырову. Организаторы скачек в ФРГ отказались выплачивать призовые за ее победу, также были заморожены средства на содержание скакуна.
— Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они введут против нее санкции, — пошутил политик.
Отвечая на вопрос журналистов о противниках России, он заявил, что сегодняшний враг РФ — это «враг, который не признает ни Всевышнего, ни Бога, никого — безбожные язычники, желающие разрушить мир», передает агентство.
— Это не Украина, а западноевропейские страны, НАТО. Враг России — это нацизм, неонацисты, которых мы уничтожаем и будем уничтожать, — высказался Кадыров.
6 июня Рамзан Кадыров рассказал о прогулке по центру Грозного, во время которой встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, которому подарил машину и телефон.