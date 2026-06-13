«Я даже боюсь»: Кадыров пошутил про западные санкции против своей кошки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в шутку заявил, что после того, как Запад стал подвергать ограничениям даже животных, боится показать свою кошку, чтобы против нее не ввели санкции. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.