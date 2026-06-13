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Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не уйдет из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе

Глава Минобороны Кац обозначил жесткую концепцию безопасности Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Израиль намерен сохранять военный контроль над рядом приграничных территорий в Ливане, Сирии и отдельных районах сектора Газа. Об этом заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

«Израиль не будет выводить войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Армия обороны Израиля продолжит защищать наши границы и наших граждан», — написал он в социальной сети X.

Кац подчеркнул, что у Израиля существует «четкая и недвусмысленная концепция безопасности», предполагающая активные действия как против ближних, так и против дальних угроз.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что важным элементом соглашения США и Ирана является прекращение израильских военных действий против Ливана. По его словам, Тегеран продолжит поддерживать Бейрут и не намерен оставлять страну без помощи.

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