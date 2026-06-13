Во Франции возмутились очередной наглостью Зеленского: Киев просит дополнительные 20 млрд долларов

Напомним, по данным издания Politico, на предстоящей 18 июня встрече в формате «Рамштайн» Киев потребует от партнеров выделения еще 20 млрд долларов помощи. Уточняется, что Зеленский попросит у каждого из союзников от 2 до 6 млрд долларов.