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В Армении задержали математика Михаила Вербицкого*

Внесенный в перечень террористов и экстремистов Михаил Вербицкий* задержан в Ереване.

Источник: Комсомольская правда

Математик и блогер Михаил Вербицкий* был задержан армянскими правоохранителями. Сейчас он содержится в КПЗ ереванского аэропорта Звартноц. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Армении.

Напомним, что в январе 2025 года по решению министерства внутренних дел России Михаил Вербицкий* был объявлен в розыск. Тогда Вербицкому* вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к терроризму). До этого Вербицкий* был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов за призывы к ударам по России. Напомним, что на днях президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов РФ.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов.