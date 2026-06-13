Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

В составе сборной Боснии и Герцеговины голы забил нападающий Йово Лукич, который открыл счет на 21-й минуте встречи. В сборной Канады гол забил Кайл Ларин ("78). Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.
Матч проходил на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. В качестве главного арбитра противостояние обслуживал аргентинский рефери Факундо Тельо.
Как «Ъ» оценил все группы чемпионата, читайте в материале «Квартетный вопрос».
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