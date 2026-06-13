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Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Сборная Канады закончила игру с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе B: Канада (1 очко в 1 матче), Босния и Герцеговина (1; 1), Швейцария (0; 0), Катар (0; 0).

Сборная Канады закончила игру с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе B: Канада (1 очко в 1 матче), Босния и Герцеговина (1; 1), Швейцария (0; 0), Катар (0; 0).

В составе сборной Боснии и Герцеговины голы забил нападающий Йово Лукич, который открыл счет на 21-й минуте встречи. В сборной Канады гол забил Кайл Ларин ("78). Защитник и капитан Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац покинул поле на 84-й минуте из-за травмы.

Матч проходил на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто. В качестве главного арбитра противостояние обслуживал аргентинский рефери Факундо Тельо.

Следующий матч в группе B пройдет 13 июня. Его проведут команды Швейцарии и Катара. Игра начнется в 22:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Как «Ъ» оценил все группы чемпионата, читайте в материале «Квартетный вопрос».

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