Дожди задержатся в Хабаровском крае 13 июня

В Хабаровском крае 13 июня сохранится неустойчивая погода: местами пройдут кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. Ветер ожидается западный, 9−14 м/с, после прохладной ночи днём в большинстве районов воздух прогреется до +18… +25 градусов.
В Хабаровске ночью будет +12… +14 градусов, без существенных осадков. Днём ожидается +21… +23 градуса, ветер западный 5−10 м/с, кратковременный дождь возможен утром, затем осадки должны прекратиться.
В Комсомольске-на-Амуре ночью прогнозируется около +11… +12 градусов, возможны кратковременные дожди. Днём станет теплее, до +22… +23 градусов, облаков будет меньше, ветер сохранится западного направления.
В Бикине ночь пройдёт при +8… +12 градусах, существенных осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +23… +24 градусов, погода будет облачной с прояснениями, ветер умеренный.
В Вяземском ночью ожидается +9… +14 градусов, преимущественно без осадков. Днём температура поднимется до +23… +24 градусов, осадков в основной части дня не прогнозируется, ветер будет слабым или умеренным.
В Советской Гавани ночь будет прохладной, около +9… +10 градусов, без существенных осадков. Днём ожидается +12… +14 градусов, местами возможен небольшой дождь, ветер с побережья усилит ощущение прохлады.
В Николаевске-на-Амуре ночью температура опустится до +5… +7 градусов. Днём воздух прогреется до +17… +18 градусов, осадков в прогнозе почти нет, но погода останется переменной и прохладной.
В Охотске ночью будет около +6… +7 градусов, местами возможны небольшие осадки. Днём ожидается всего +8… +9 градусов, сохранится облачная погода, поэтому север края останется самым прохладным участком прогноза.