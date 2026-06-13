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«Мы не позволим»: ЕС требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для россиян

Додик заявил о требованиях ЕС ввести визы для россиян в Боснии и Герцеговине.

Источник: Комсомольская правда

Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима для граждан России. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик в интервью ТАСС.

«От Боснии и Герцеговины тоже требуют ввести визовый режим для российских граждан. Однако мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ», — подчеркнул политик.

Додик уточнил, что без поддержки сербов подобные инициативы не могут быть реализованы, а его партия не будет за них голосовать. По его словам, аналогичные требования касаются граждан Китая и ряда других стран.

Еврокомиссия готовит ужесточение визовой политики для граждан России, Белоруссии и Ирана. Новые меры предусматривают введение критериев для отказа в визах по соображениям безопасности.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова назвала глупой идею запрета въезда россиян в Евросоюз.

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