Нацразведка США: Байден лгал о биолабораториях, несмотря на угрозу ЧП

«Политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали народу США о существовании финансируемых и поддерживаемых Соединёнными Штатами биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду», — говорится в сообщении.