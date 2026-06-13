Администрация экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена лгала о существовании биолабораторий США, несмотря на угрозу катастроф, сообщает офис главы Нацразведки Соединённых Штатов.
Речь идёт о зарубежных лабораториях и «очевидном потенциале катастрофического глобального воздействия».
«Политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали народу США о существовании финансируемых и поддерживаемых Соединёнными Штатами биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным New York Post, США проведут расследование в отношении более 120 биолабораторий, которые находятся в других странах, в том числе на Украине.
В материале сказано, что целью расследования Нацразведки Соединённых Штатов является «попытка положить конец опасным исследованиям, угрожающим благополучию всего мира».