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Канада и Босния и Герцеговина выдали первую ничью ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу зафиксирован первый ничейный результат турнира. Сборные Канады и Боснии и Герцеговины завершили встречу первого тура группового этапа со счётом 1:1.

Источник: Life.ru

Матч прошёл в Торонто. Счёт открыли боснийцы усилиями Йово Лукича на 21-й минуте, однако канадская сборная сумела отыграться в концовке — на 78-й минуте отличился Кайл Ларин.

После этой встречи обе команды набрали по одному очку и продолжают борьбу в группе В. В следующем туре Босния и Герцеговина сыграет со Швейцарией, а Канада встретится с Катаром.

В матче-открытия ЧМ-2026 сборная Мексики успешно стартовала, обыграв команду ЮАР в первом матче турнира. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико. В другом матче первого тура группового этапа сборная Республики Корея победила команду Чехии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Гвадалахаре, а её исход был определён в заключительной части второго тайма.

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