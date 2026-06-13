Канада и Босния и Герцеговина выдали первую ничью ЧМ-2026

Матч прошёл в Торонто. Счёт открыли боснийцы усилиями Йово Лукича на 21-й минуте, однако канадская сборная сумела отыграться в концовке — на 78-й минуте отличился Кайл Ларин.
В матче-открытия ЧМ-2026 сборная Мексики успешно стартовала, обыграв команду ЮАР в первом матче турнира. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико. В другом матче первого тура группового этапа сборная Республики Корея победила команду Чехии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Гвадалахаре, а её исход был определён в заключительной части второго тайма.
Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.