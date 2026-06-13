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«Провожаем целую эпоху»: племянник Людмилы Чурсиной расплакался на ее похоронах

10 июня на 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. В Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе, в пятницу, 12 июня, собралось море народа, чтобы попрощаться с ней.

10 июня на 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. В Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе, в пятницу, 12 июня, собралось море народа, чтобы попрощаться с ней.

Среди провожающих были губернатор Петербурга Александр Беглов, телеведущий Александр Малич, актер Николай Буров и другие. Но самым родным человеком для артистки был племянник Алексей с семьей.

Детей у нее не было. Свою любовь она отдавала племяннику, они были близки, Чурсина всегда находила время для общения с ним.

— Она была очень красивой. Сегодня мы прощаемся с очень хорошим человеком, в каком-то смысле провожаем целую эпоху, — сказал Алексей на похоронах актрисы, не сдерживая слез, передает портал Teleprogramma.

Людмилу Чурсину после отпевания проводили в последний путь долгими аплодисментами. Народный артист России Николай Буров огласил соболезнования, направленные в связи с кончиной актрисы от президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина, Александра Лукашенко, а также министра культуры Ольги Любимовой.

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