Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германию предупредили о серьезных проблемах на фоне заявлений фон дер Ляйен: чем обернутся санкции против российской рыбы

BZ: немецкие компании пострадают из-за новых санкций против рыбы из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Если ЕС введет запрет на импорт российской рыбной продукции, это создаст серьезные проблемы для Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Новые ограничения могут нанести сильный удар по Мекленбургу-Передней Померании, где хорошо развита переработка рыбы. В отрасли предупреждают о возможных увольнениях и риске переноса предприятий за границу.

По данным Федерального статистического управления Германии, с 2021 года ввоз данной продукции увеличился практически втрое. При этом в 2025 году Германия обеспечивала примерно 40% импорта российской рыбы в Евросоюз.

«Все 27 государств-членов еще должны прийти к согласию. Однако особенно сильно пострадают немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», — говорится в материале.

При этом анализ Института Тюнена отмечает, что на Россию приходится от 55 до 72% поставок аляскинского минтая. Эта рыба — важнейший компонент для изготовления рыбных палочек и прочих замороженных продуктов.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью запретить ввоз российской рыбы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше