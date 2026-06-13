Полуголый Серов жевал гитару при детях: на что живут стареющие звёзды «Дискотеки Авария»

Ещё с 2008 года ему принадлежит компания «Химчистка № 1», которая занимается стиркой текстильных и меховых изделий. В проект музыкант вложил около миллиона евро, и на март этого года сеть под этим названием уже насчитывает более 50 точек приёма одежды. Как итог, официально бизнес сейчас приносит кратно больше денег, чем творческая деятельность, — за 2025 год фирма заработала 273 млн рублей.