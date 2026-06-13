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Неймар не сыграет в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира

Нападающий пропустит игру с марокканцами из-за травмы икроножной мышцы.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар пропустит первый матч команды на чемпионате мира из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти, комментарий которого приводит портал Globo.

В ночь на 14 июня по московскому времени бразильцы встретятся с марокканцами.

«Неймар прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он поправится и присоединится к команде на следующей неделе», — сказал Анчелотти.

Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей в 128 играх.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командой Гаити. Встреча состоится в ночь на 20 июня по московскому времени.