Неймар не сыграет в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира

Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей в 128 играх.