Неймар не сыграет в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар пропустит первый матч команды на чемпионате мира из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти, комментарий которого приводит портал Globo.
В ночь на 14 июня по московскому времени бразильцы встретятся с марокканцами.
«Неймар прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он поправится и присоединится к команде на следующей неделе», — сказал Анчелотти.
Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей в 128 играх.
Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командой Гаити. Встреча состоится в ночь на 20 июня по московскому времени.