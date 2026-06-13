Болевший в последние годы актёр из «Семнадцать мгновений весны» умер в Латвии

Ранее американский актёр Энтони Гуидера, известный по ролям в «Крёстном отце 3» и «Армагеддоне», умер в 61 год. У Гуидеры внезапно остановилось сердце, он потерял сознание дома и попал в больницу. Врачи три недели поддерживали его с помощью аппарата жизнеобеспечения, а затем приняли решение об отключении.