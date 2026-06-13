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Болевший в последние годы актёр из «Семнадцать мгновений весны» умер в Латвии

Актёр Паул Буткевич скончался на 86‑м году жизни. Трагическую новость сообщили родственники в соцсетях. Актёр провёл последние дни в больнице Екабпилса в Латвии.

Буткевич перенёс серию инфарктов и инсультов и в последние годы серьёзно болел, оставаясь в инвалидном кресле. Родственники сохраняли надежду на улучшение его состояния до последних дней.

Паул Буткевич сыграл связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973) и участвовал в фильмах «Сильные духом», «Без срока давности», «Государственная граница», «Европейская история», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!».

Ранее американский актёр Энтони Гуидера, известный по ролям в «Крёстном отце 3» и «Армагеддоне», умер в 61 год. У Гуидеры внезапно остановилось сердце, он потерял сознание дома и попал в больницу. Врачи три недели поддерживали его с помощью аппарата жизнеобеспечения, а затем приняли решение об отключении.

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