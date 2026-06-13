13 июня в календаре: Всемирный день благополучия и день маленького путешествия

Какой сегодня праздник.
День хрена День божьих коровок День пивовара День маленького путешествия День рождения булавки День мебельщика День швейной машинки Всемирный день джина Праздник куролесов Всемирный день куклы Всемирный день голых велопокатушек Всемирный день благополучия День африканских косичек Международный день метания топора День волгореченского карпа в Костромской области Международный день молодых орлов Международный день вина «Шенен Блан» Международный день распространения информации об альбинизме День поисковика Мурманской области Международный день вина «Пинотаж» Всемирный день вязания на публике Всемирный день софтбола Всемирный день бамии Международный день менеджеров общественных ассоциаций Праздник Луганской иконы Божией Матери День памяти святого апостола от 70-ти Ерма Далматского День памяти святого мученика Ермия Команского Католический день святого Антония — покровителя влюблённых, животных и всех отчаявшихся.
Именины.
Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.
Еремей Бобовник.
В этот день чествовали святого Ерма — апостола от семидесяти. Святой Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, он притерпел много гонений и скорбей от язычников, но скончался мирно.
14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника. Так и говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает»; «Распрягальник — севу край, коня распрягай».
Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует — погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года.
Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.
События.
1825 год — запатентована безопасная булавка.
1858 год — подписан Тяньцзиньский трактат — русско-китайский договор о мире и дружбе.
1895 год — во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость.
1912 год — в Москве торжественно открылся Музей изящных искусств имени императора Александра III, ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
1920 год — в США запрещено отправлять детей почтовыми посылками.
1920 год — в Женеве состоялся первый международный Конгресс феминисток.
1934 год — созданы Курская и Воронежская области.
1944 год — первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет).
1958 год — заработал первый китайский экспериментальный ядерный реактор.
1961 год — в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.
1969 год — основан Ярославский государственный университет.
1974 год — катастрофа Ми-8 в Нефтеюганске, погибли 14 человек.
1982 год — Фахд стал королём Саудовской Аравии после смерти его брата Халида.
1990 год — Верховный Совет РСФСР принял постановление «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике».
1997 год — суд приговорил Тимоти Маквея к смертной казни за теракт в Оклахома-Сити в 1995 году.
2000 год — в Пхеньяне прошла первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.
2002 год — США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.
2010 год — японский космический аппарат «Хаябуса» доставил на Землю образцы грунта астероида Итокава, взятые в 2005 году.
В этот день родились.
Гней Юлий Агрикола (40 — 93 г.), римский полководец.
Томас Юнг (1773 — 1829 г.), английский ученый, физик, астроном и востоковед.
Джеймс Максвелл (1831 — 1879 г.), английский физик, создатель классической электродинамики.
Лев Лопатин (1855 — 1920 г.), русский философ, психолог.
Валерия Барсова (1892 — 1967 г.), советская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР.
Пааво Нурми (1897 — 1973 г.), финский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион.
Гойко Митич (1940 г.), югославский и германский актер, режиссер и каскадер.
Малкольм Макдауэлл (1943 г.), британский актер театра, кино и телевидения.
Сергей Маковецкий (1958 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Григорий Перельман (1966г.), российский учёный-математик.
Дана Борисова (1976 г.), российская телеведущая.
Денис Тен (1993 — 2018 г.), казахстанский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр.
Народные приметы.
Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра. Нет росы вечером — ждите завтра дождя. Шиповник закрывает свои бутоны ранее 18 часов — дождь недалече. Если пчелы роем гудят на цветущей рябине — завтра будет ясный день. Ненастье этим днем — к суровой зиме. Задул влажный ветерок — к непогоде. Пауки активно работают — погода переменится. Оводы сильнее начинают кусаться — скоро будет дождь. Кукушка кукует — хорошая погода будет. Сильная роса — к ясному дню. На Еремея непогода — всю зиму промаешься (будет суровая зима). Большая вечерняя роса — жара на завтра. Хорошая погода выдалась — урожая жди богатого. Роса быстро высохла — скоро вольет. Густой туман после восхода не исчезает — погода ухудшится. Если по листьям капли росы не катаются, а повисли на травинках — осадки выпадут. Цветет калина — начинается интенсивный клёв язя.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.