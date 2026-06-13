Умер Паул Буткевич, актер сериала «Семнадцать мгновений весны»

Умер Паул Буткевич, заслуженный артист РСФСР. Советскому и латвийскому актеру было 85 лет. О кончине артиста 12 июня сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите.
Бите рассказала о смерти Буткевича, сославшись на информацию, полученную от его родственников. Причины смерти актера на данный момент не раскрываются.
Буткевич был известен по ролям в ряде культовых кинолент. Среди наиболее известных работ — участие в сериале «Семнадцать мгновений весны», где он сыграл советского связного. А в фильме «Гардемарины, вперед!» актер исполнил роль поручика лейб-кирасирского полка Бергера.
Ранее KP.RU сообщал о смерти актера и продюсера Николай Гаро. Он умер в возрасте 88 лет. Актер снимался в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Кин-дза-дза!».