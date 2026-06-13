Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Паул Буткевич, актер сериала «Семнадцать мгновений весны»

Советский актер Паул Буткевич умер в возрасте 85 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Паул Буткевич, заслуженный артист РСФСР. Советскому и латвийскому актеру было 85 лет. О кончине артиста 12 июня сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите.

Бите рассказала о смерти Буткевича, сославшись на информацию, полученную от его родственников. Причины смерти актера на данный момент не раскрываются.

Буткевич был известен по ролям в ряде культовых кинолент. Среди наиболее известных работ — участие в сериале «Семнадцать мгновений весны», где он сыграл советского связного. А в фильме «Гардемарины, вперед!» актер исполнил роль поручика лейб-кирасирского полка Бергера.

Ранее KP.RU сообщал о смерти актера и продюсера Николай Гаро. Он умер в возрасте 88 лет. Актер снимался в картинах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также «Кин-дза-дза!».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше