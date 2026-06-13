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NASA: грузовой космический корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 16 июня

Аппарат доставит на Землю результаты проведенных экспериментов, включая напечатанные при помощи биопринтера образцы хрящевой ткани, а также материалы для исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) запланирована на 16 июня. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Прибывший на станцию в рамках 34-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту 17 мая космический корабль покинет ее 16 июня около 19:05 мск. Приводнение у побережья штата Калифорния ожидается 17 июня. Cargo Dragon доставит на Землю результаты проведенных на МКС экспериментов, включая напечатанные при помощи биопринтера образцы хрящевой ткани, а также материалы для исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.

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