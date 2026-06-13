NASA: грузовой космический корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 16 июня

Прибывший на станцию в рамках 34-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту 17 мая космический корабль покинет ее 16 июня около 19:05 мск. Приводнение у побережья штата Калифорния ожидается 17 июня. Cargo Dragon доставит на Землю результаты проведенных на МКС экспериментов, включая напечатанные при помощи биопринтера образцы хрящевой ткани, а также материалы для исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями.
Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.