Во Львове охранник купил сан диакона, чтобы избежать мобилизации

Суд признал фигуранта виновным в препятствовании деятельности украинским войскам. Сначала ему назначили пять лет лишения свободы, но в связи с тем, что мужчина «искренне раскаялся, перевёл ВСУ донат в размере 150 тысяч гривен» наказание было заменено на «тюремное заключение испытательным сроком в два года».