В РФ в 2025 году заболеваемость геморрагической лихорадкой выросла в 1,6 раза

В ведомстве уточнили, что в целом по России для ГЛПС характерны циклические подъемы заболеваемости каждые четыре-пять лет, тогда как для отдельных регионов страны цикличность может быть иной, например два-три года. Эти подъемы в значительной мере связаны с численностью и инфицированностью ортохантавирусами основных носителей возбудителей ГЛПС в природных очагах — мелких млекопитающих, в первую очередь рыжей полевки, резервуарного хозяина ортохантавируса Пуумала — наиболее распространенного возбудителя ГЛПС на территории европейской части России.