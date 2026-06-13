Трамп позвонил главному тренеру сборной США перед чемпионатом мира

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил главному тренеру футбольной национальной команды Маурисио Почеттино за день до стартового матча американцев на чемпионате мира. Соответствующее видео в соцсети Х опубликовала пресс-служба сборной США.
«Я хочу сказать, что вы потрясающий человек и отличный тренер, — сказал президент США. — Я знаю о ваших достижениях и о том, какие хорошие у вас игроки. Я думаю, что у нас хорошие шансы дойти до самого конца, желаю удачи».
В первом матче на домашнем турнире американская команда встретится со сборной Парагвая. Игра начнется в 04:00 мск. Ранее газета Politico сообщала, что Трамп не планирует посещать стартовый матч американской сборной на чемпионате мира. Официальную делегацию США на игре вместо президента возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Почеттино поблагодарил Трампа за поддержку. «Мы сделаем все возможное, чтобы вы и все жители страны гордились нами», — ответил аргентинский специалист.
На групповом этапе чемпионата мира американцы также сыграют с командами Австралии и Турции.