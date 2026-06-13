Трамп позвонил главному тренеру сборной США перед чемпионатом мира

«Я хочу сказать, что вы потрясающий человек и отличный тренер, — сказал президент США. — Я знаю о ваших достижениях и о том, какие хорошие у вас игроки. Я думаю, что у нас хорошие шансы дойти до самого конца, желаю удачи».