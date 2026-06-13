«Ты пережил все нападки»: Бородина поздравила Сердюкова с днем рождения

— Мой родной, пока ты летишь в самолете, а я еду встречать тебя в аэропорт, хочу написать тебе слова любви и благодарности в твой день рождения. Найти в одном человеке любовь и дружбу — это словно выиграть в этой жизни. Я восхищаюсь твоей выдержкой: как достойно и никогда не отвечая злобой, ты пережил все нападки, направленные на тебя. Поверь, многие бы на твоем месте сломались. С днем рождения! Ты моя опора, спокойствие и вдохновение, — заявила знаменитость.