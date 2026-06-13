«Ты пережил все нападки»: Бородина поздравила Сердюкова с днем рождения

В пятницу, 12 июня, телеведущая Ксения Бородина поздравила мужа Николая Сердюкова с днем рождения. Она написала пост в соцсетях, когда ехала в аэропорт, чтобы встретить там супруга.
— Мой родной, пока ты летишь в самолете, а я еду встречать тебя в аэропорт, хочу написать тебе слова любви и благодарности в твой день рождения. Найти в одном человеке любовь и дружбу — это словно выиграть в этой жизни. Я восхищаюсь твоей выдержкой: как достойно и никогда не отвечая злобой, ты пережил все нападки, направленные на тебя. Поверь, многие бы на твоем месте сломались. С днем рождения! Ты моя опора, спокойствие и вдохновение, — заявила знаменитость.
Также она опубликовала фотографии с Сердюковым. И на одной из них пара намеренно себя состарила при помощи фотошопа.
В комментариям к поздравлениям присоединились пользователи. Некоторые из них обратили внимание на то, что за такой непродолжительный срок отношения супругов пережили слишком много необоснованного хейта.
Другие по-прежнему считают, что блогер недостоин быть рядом с Бородиной, якобы он совсем «не ее уровень» и «обыкновенный альфонс».
«Николай-чудотворец. Такую женщину приворожил!»; «Как здорово, что вы выдерживаете весь этот хейт, счастья вам»; «Ксюша, открой наконец-то глаза! Посадила обыкновенного альфонса на шею и радуешься», — написали фолловеры.
Ранее Ксения Бородина поздравила Николая Сердюкова с первой годовщиной брака. Телеведущая 3 июня опубликовала в соцсетях трогательное обращение, в котором поблагодарила супруга за любовь, поддержку и заботу.