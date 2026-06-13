Старые клячи в пролёте? 5 дерзких красавиц, которые рвут российский экран в 2026-м

Елизавета Ищенко родилась 14 января 2006 года. Это одна из самых юных и ярких актрис в нашем списке, но уже успевшая очаровать зрителей своей харизмой. Её путь к успеху начался с сериала «Сама дура», где она исполнила главную роль незрячей девушки Маши.