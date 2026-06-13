Бурдж-Халифу окрасили в цвета российского флага в честь Дня России

На кадрах видно, что фасад здания из крупнейших LED-экранов полностью освещен в цвета российского флага.
12 июня 2025 года небоскреб также окрашивали цветами российского триколора.
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