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Бурдж-Халифу окрасили в цвета российского флага в честь Дня России

Триколор появился на фасаде здания, сообщила газета News of Bahrain.

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Небоскреб Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире и одна из главных достопримечательностей ОАЭ, засветился цветами российского триколора ко Дню России. Соответствующее видео опубликовала газета News of Bahrain.

На кадрах видно, что фасад здания из крупнейших LED-экранов полностью освещен в цвета российского флага.

12 июня 2025 года небоскреб также окрашивали цветами российского триколора.

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