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Осужденный в США глава картеля «Синалоа» Коротышка хочет вернуться в Мексику

Гусман обратился к властям Мексики с просьбой о переводе из США.

Источник: Комсомольская правда

Бывший лидер мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный по прозвищу Коротышка направил письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой о возвращении на родину. Об этом сообщает Milenio.

Чапо отбывает пожизненное заключение в США. В обращении он жалуется на условия содержания в тюрьме ADX Florence и заявляет, что испытывает там серьезные трудности.

В связи с этим Чапо просит мексиканские власти содействовать его переводу для отбывания наказания в Мексике. Он был экстрадирован в США в 2017 году. В 2019 году суд приговорил его к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики. В декабре 2025 года года он отмечал, что ему удалось добиться почти полного, 94-процентного сокращения поставок запрещенных веществ морским путем в страну.

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