Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату

Целевой группой данной схемы являются семьи с двумя и более детьми. При этом схема актуальна для июня, поскольку с 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал прием заявлений на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6% для таких семей, и мошенники активно используют реальный инфоповод.