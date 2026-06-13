МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату и во избежание «сгорания» средств предлагают перейти на фишинговый сайт, визуально копирующий «Госуслуги» или Социальный фонд России, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники запускают волну звонков, рассылку смс и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена “новая ежегодная семейная выплата”, — рассказали в пресс-службе “Мошеловки”.
Аферисты, чтобы «деньги не сгорели», требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счета» или назвать код из смс якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» или крадут деньги со счетов, уточняется в материалах.
Целевой группой данной схемы являются семьи с двумя и более детьми. При этом схема актуальна для июня, поскольку с 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал прием заявлений на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6% для таких семей, и мошенники активно используют реальный инфоповод.
В «Мошеловке» напоминают, что подача заявлений на официальные выплаты происходит только через верифицированный личный кабинет «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда.
«Никому и никогда не сообщайте коды из смс — это ключи доступа к вашим персональным данным. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений с обещаниями быстрого начисления пособий», — заключили там.