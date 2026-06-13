Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату

РИА Новости: мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату и во избежание «сгорания» средств предлагают перейти на фишинговый сайт, визуально копирующий «Госуслуги» или Социальный фонд России, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники запускают волну звонков, рассылку смс и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена “новая ежегодная семейная выплата”, — рассказали в пресс-службе “Мошеловки”.

Аферисты, чтобы «деньги не сгорели», требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счета» или назвать код из смс якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» или крадут деньги со счетов, уточняется в материалах.

Целевой группой данной схемы являются семьи с двумя и более детьми. При этом схема актуальна для июня, поскольку с 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал прием заявлений на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6% для таких семей, и мошенники активно используют реальный инфоповод.

В «Мошеловке» напоминают, что подача заявлений на официальные выплаты происходит только через верифицированный личный кабинет «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда.

«Никому и никогда не сообщайте коды из смс — это ключи доступа к вашим персональным данным. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений с обещаниями быстрого начисления пособий», — заключили там.