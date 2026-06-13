Глава МИД Ирана Аракчи объявил о победе над Соединенными Штатами

Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава Министерства иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
— Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя, — заявил он в эфире иранского телевидения IRIB.
В тот же день премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что Соединенные Штаты и Иран согласовали окончательный вариант текста соглашения об урегулировании конфликта.
11 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном о завершении боевых действий, но сторонам еще нужно подписать документы. Он допустил, что подписание может пройти в Европе в предстоящие выходные — там будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позднее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.