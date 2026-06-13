Глава МИД Ирана Аракчи объявил о победе над Соединенными Штатами

11 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном о завершении боевых действий, но сторонам еще нужно подписать документы. Он допустил, что подписание может пройти в Европе в предстоящие выходные — там будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позднее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.