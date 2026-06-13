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Глава МИД Ирана Аракчи объявил о победе над Соединенными Штатами

Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава Министерства иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава Министерства иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

— Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя, — заявил он в эфире иранского телевидения IRIB.

По его словам, на протяжении всего конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США или Израиля. Аракчи заверил, что власти Тегерана не намерены отказываться от своих национальных интересов.

В тот же день премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что Соединенные Штаты и Иран согласовали окончательный вариант текста соглашения об урегулировании конфликта.

11 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном о завершении боевых действий, но сторонам еще нужно подписать документы. Он допустил, что подписание может пройти в Европе в предстоящие выходные — там будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позднее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.

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