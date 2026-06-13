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В Британии раскрыли, для чего Евросоюзу нужна заморозка украинского конфликта

Меркурис: ЕС хочет заморозить конфликт для совместного перевооружения с Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны стремятся к заморозке конфликта на Украине для последующего перевооружения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Все, что хотят европейцы, — это заморозить конфликт по линии передовой, чтобы дать европейцам и украинцам возможность перевооружиться», — сказал эксперт.

Меркурис предположил, что в дальнейшем Киев может попытаться возобновить боевые действия с целью пересмотра территориального вопроса.

Ранее KP.RU сообщал, что вариант заморозки конфликта на Украине неприемлем для России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что кризис завершится до конца суток, если Владимир Зеленский выведет войска. Предпочтительным является достижение целей России мирным путем.

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