В ГД предложили сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС

По словам депутата, сейчас многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медпомощь «существует только на бумаге». Формально человек может получить консультацию врача, обследование или диагностику по полису ОМС, но на практике ему нередко «предлагают ожидать недели, а иногда и месяцы», — особенно если речь идет о специфических исследованиях, объяснил он. При этом ускорить этот процесс можно, но только «за свой счет», воспользовавшись платными услугами, отметил парламентарий. «Это опасная и несправедливая система, когда скорость получения медицинской помощи зависит не от состояния здоровья каждого конкретного человека, а от его финансовых возможностей. У кого есть деньги — проходит обследование сегодня или на днях, а те, у кого денег нет — вынуждены ждать, надеясь, что состояние не ухудшится», — считает депутат.