Аракчи: США в меморандуме обязуются больше не вмешиваться в дела Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Соединённые Штаты в меморандуме обязуются больше не вмешиваться в дела республики.
«США и Иран обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. На полностью равных условиях», — сказал он.
Аракчи отметил, что одним из пунктов соглашения с Соединёнными Штатами является окончание агрессии Израиля в отношении Ливана.
«Мы не оставим Ливан в одиночестве», — заявил он в эфире гостелевидения Ирана.
Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проинформировал, что Соединённые Штаты и Иран пришли к согласию по окончательному проекту мирного договора. Аракчи заявил о победе своей страны в конфликте с США.
По данным CNN, военные США планировали проведение наземной операции с целью захвата урана в Иране, однако президент Соединённых Штатов Дональд Трамп временно приостановил её реализацию.