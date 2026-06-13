Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 21 парке в выходные

«В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 21 парке региона, в том числе в Долгопрудном, Подольске, Серпухове, Шатуре и других. Проверить свое здоровье в ходе акции “Проверь свое здоровье в парке” смогут жители региона старше 18 лет», — говорится в сообщении.