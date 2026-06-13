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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 21 парке в выходные

В выходные дни, с 12 по 14 июня, жители Московской области смогут принять участие в акции «Проверь свое здоровье в парке». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Patty Brito/CC0

«В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 21 парке региона, в том числе в Долгопрудном, Подольске, Серпухове, Шатуре и других. Проверить свое здоровье в ходе акции “Проверь свое здоровье в парке” смогут жители региона старше 18 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.