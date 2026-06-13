Экс-гитарист Black Sabbath Тони Айомми стал кавалером ордена Британской империи

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Бывший гитарист британской рок-группы Black Sabbath Тони Айомми стал кавалером ордена Британской империи за вклад в музыку и участие в благотворительной деятельности. Список лауреатов государственных наград по случаю дня рождения короля Карла III был размещен на сайте правительства Великобритании в пятницу вечером.
Всего в списке значатся фамилии почти 1,2 тыс. человек — как знаменитостей мирового масштаба, так и простых британцев, которые были отмечены за служение обществу. Так, актриса Хелен Миррен была награждена Орденом кавалеров почета за заслуги в области драматического искусства. Обладателями этой награды одновременно могут быть не более 65 граждан стран Содружества.
Писательница Джулия Дональдсон, автор множества детских книг, самая известная из которых «Груффало», стала командором ордена Британской империи. Госнаграды также присуждены футболистке Клое Келли, одной из героинь женской сборной Англии, которая забила победный гол в финале Евро-2022 и решающий пенальти в финале Евро-2025, ее партнершам по сборной, а также легенде регби Кевину Синфилду.
Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V — прадедом Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем — командоры, после — рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой «сэр» (у мужчин) и «дама» (у женщин). По традиции список лауреатов государственных наград публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда отмечается официальный день рождения британского монарха.