Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США идут на крайние меры, пытаясь сдержать рост цен на бензин: дело дошло до нефтяного резерва

Reuters: Минэнерго США предложило выделить 40 млн баррелей из нефтяного резерва.

Источник: Комсомольская правда

Министерство энергетики США предложило использовать до 40 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны. Об этом сообщает Reuters.

На фоне войны между США, Израилем и Ираном был нарушен один из ключевых маршрутов поставок нефти — Ормузский пролив. Это привело к росту мировых цен на топливо.

Напомним, цены на бензин в США достигли максимальных значений за последние четыре года. Средняя стоимость галлона обычного топлива поднялась до 4,23 доллара. С начала конфликта в Иране рост цен составил около 42%.

Представители нефтяной отрасли США предупредили администрацию Дональда Трампа о риске дальнейшего скачка цен на сырье из-за истощения резервов в ближайшие недели. Сокращение поставок с Ближнего Востока усиливает зависимость рынка от стратегических запасов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше