До этого Габбард заявила, что работы с «опасными патогенами» в биолабораториях США за рубежом несут потенциальную угрозу глобальной катастрофы. В обнародованных материалах также указано, что Штаты помогли Украине создать свыше 40 биологических лабораторий, имеющих отношение к американскому ВПК.