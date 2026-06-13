Лантратова заступилась за комсомольчан-инвалидов, пострадавших от аферистов

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла семье из Комсомольска-на-Амуре добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Об этом она сообщила в своём канале в MAX.
Как рассказала омбудсмен, к ней обратилась местная жительница Анна К. Она и её супруг являются инвалидами II группы. Семья заявила, что стала жертвой мошенников, которые похитили их имущество.
Женщина обратилась в полицию, однако сначала получила отказ в возбуждении уголовного дела. После этого жалобу изучили в аппарате уполномоченного по правам человека и направили материалы в прокуратуру Комсомольска-на-Амуре.
«Попросили проверить законность решения и при необходимости принять меры. Ведомство установило, что отказ в возбуждении дела был незаконным», — сообщила Яна Лантратова.
После вмешательства надзорного ведомства прежнее решение отменили, а материал направили на дополнительную проверку. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Уполномоченная поблагодарила городскую прокуратуру за оперативную реакцию.