Европейский союз может затянуть конфликт на Украине, уступив требованиям украинского президента Владимира Зеленского и начав возвращать мужчин-беженцев. Об этом в пятницу, 12 июня, написало американское издание Responsible Statecraft.
— Стремясь пополнить людские ресурсы Украины за счет притока украинских мужчин, проживающих в Евросоюзе, европейские правительства рискуют просто затянуть конфликт и увеличить число погибших военнослужащих, — сказано в статье.
Отмечается, что сокращение числа добровольцев в ВСУ — это незамеченный аспект конфликта, отражающий более широкую структурную проблему, которую украинские чиновники пока не смогли решить.
— Это касается многих жителей Украины, где мужчины скрываются из страха быть задержанными сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»), — говорится в публикации.
2 июня сообщалось, что Польша поддерживает инициативу Евросоюза, направленную на исключение граждан Украины призывного возраста из действующей системы временной защиты. Она была введена после начала российско-украинского военного конфликта. По мнению представителя польской стороны, вполне логично ограничить предоставление защиты людям, которые и без того не имеют законных оснований для выезда с Украины.