Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RS: Евросоюз рискует затянуть конфликт на Украине, начав возвращать беженцев

Европейский союз может затянуть конфликт на Украине, уступив требованиям украинского президента Владимира Зеленского и начав возвращать мужчин-беженцев. Об этом в пятницу, 12 июня, написало американское издание Responsible Statecraft.

Европейский союз может затянуть конфликт на Украине, уступив требованиям украинского президента Владимира Зеленского и начав возвращать мужчин-беженцев. Об этом в пятницу, 12 июня, написало американское издание Responsible Statecraft.

— Стремясь пополнить людские ресурсы Украины за счет притока украинских мужчин, проживающих в Евросоюзе, европейские правительства рискуют просто затянуть конфликт и увеличить число погибших военнослужащих, — сказано в статье.

Отмечается, что сокращение числа добровольцев в ВСУ — это незамеченный аспект конфликта, отражающий более широкую структурную проблему, которую украинские чиновники пока не смогли решить.

— Это касается многих жителей Украины, где мужчины скрываются из страха быть задержанными сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»), — говорится в публикации.

2 июня сообщалось, что Польша поддерживает инициативу Евросоюза, направленную на исключение граждан Украины призывного возраста из действующей системы временной защиты. Она была введена после начала российско-украинского военного конфликта. По мнению представителя польской стороны, вполне логично ограничить предоставление защиты людям, которые и без того не имеют законных оснований для выезда с Украины.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше