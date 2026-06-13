RS: Евросоюз рискует затянуть конфликт на Украине, начав возвращать беженцев

2 июня сообщалось, что Польша поддерживает инициативу Евросоюза, направленную на исключение граждан Украины призывного возраста из действующей системы временной защиты. Она была введена после начала российско-украинского военного конфликта. По мнению представителя польской стороны, вполне логично ограничить предоставление защиты людям, которые и без того не имеют законных оснований для выезда с Украины.