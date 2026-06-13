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Мемориал «Последняя атака» благоустроили в Чегдомыне

В поселке Чегдомын Верхнебуреинского района досрочно завершилось благоустройство мемориала «Последняя атака». Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На территории создали единый мемориальный ансамбль: переместили плиты с именами героев Великой Отечественной войны, чтобы открыть вид на пилоны с именами героев специальной военной операции, установили новую звезду «Вечного огня». Специалисты выполнили работы в ускоренном.

В поселке Чегдомын Верхнебуреинского района досрочно завершилось благоустройство мемориала «Последняя атака». Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На территории создали единый мемориальный ансамбль: переместили плиты с именами героев Великой Отечественной войны, чтобы открыть вид на пилоны с именами героев специальной военной операции, установили новую звезду «Вечного огня». Специалисты выполнили работы в ускоренном темпе, чтобы ко Дню России жители Чегдомына смогли оценить обновление. В дальнейшем территорию продолжат преображать: объединят Аллею шахтерской славы и памятник воинам-интернационалистам.