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Бузова обратилась к подписчикам после экстренной операции

Бузова обратилась к поклонникам после экстренного хирургического вмешательства, связанного с травмой ноги.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые обратилась к своим поклонникам после экстренного хирургического вмешательства, связанного с травмой ноги.

Ранее стало известно, что певица была госпитализирована в Москве после того, как получила травму у себя дома. В своих соцсетях телеведущая опубликовала фото из кареты скорой помощи.

В коротком видеообращении, размещенном на официальной странице, Бузова отметила, что ей очень горько и больно осознавать, что подобное могло произойти буквально «на ровном месте».

«Самое страшное позади. Самое главное, хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь, что переживаете», — добавила она.

Кроме того, певица высоко оценила действия медперсонала скорой помощи, отметив их оперативность, внимание и профессионализм.

Также в своем обращении Бузова сообщила, что ее выступление в Ростове-на-Дону было перенесено на 6 августа, поскольку в настоящее время она попросту не может ходить.