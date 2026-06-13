Бузова обратилась к подписчикам после экстренной операции

Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые обратилась к своим поклонникам после экстренного хирургического вмешательства, связанного с травмой ноги.
Ранее стало известно, что певица была госпитализирована в Москве после того, как получила травму у себя дома. В своих соцсетях телеведущая опубликовала фото из кареты скорой помощи.
В коротком видеообращении, размещенном на официальной странице, Бузова отметила, что ей очень горько и больно осознавать, что подобное могло произойти буквально «на ровном месте».
«Самое страшное позади. Самое главное, хочу сказать огромное спасибо за вашу любовь, что переживаете», — добавила она.
Кроме того, певица высоко оценила действия медперсонала скорой помощи, отметив их оперативность, внимание и профессионализм.
Также в своем обращении Бузова сообщила, что ее выступление в Ростове-на-Дону было перенесено на 6 августа, поскольку в настоящее время она попросту не может ходить.