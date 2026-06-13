Анчелотти призвал сборную Бразилии не бояться страха перед стартом на ЧМ-2026

Ранее Life.ru рассказывал, что главный тренер сборной ЮАР Уго Брос установил новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным специалистом, выводившим команду на матч турнира. В стартовой игре ЧМ-2026 против сборной Мексики 74-летний бельгиец в возрасте 74 лет и 62 дней превзошёл достижение немца Отто Рехагеля, который в 2010 году руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней. Впрочем, рекорд Броса длился недолго. В следующем матче на турнире сыграла сборная Чехии под руководством Мирослава Коубека, которому в сентябре исполнится 75 лет.