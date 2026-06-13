Анчелотти призвал сборную Бразилии не бояться страха перед стартом на ЧМ-2026

Специалист подчеркнул важность психологической готовности игроков и отметил, что определённый уровень страха перед игрой может быть полезен для концентрации.
«Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что перед тобой всего лишь кот», — сказал 67-летний Анчелотти.
В первом туре группового этапа бразильцы встретятся со сборной Марокко.
Ранее Life.ru рассказывал, что главный тренер сборной ЮАР Уго Брос установил новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным специалистом, выводившим команду на матч турнира. В стартовой игре ЧМ-2026 против сборной Мексики 74-летний бельгиец в возрасте 74 лет и 62 дней превзошёл достижение немца Отто Рехагеля, который в 2010 году руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней. Впрочем, рекорд Броса длился недолго. В следующем матче на турнире сыграла сборная Чехии под руководством Мирослава Коубека, которому в сентябре исполнится 75 лет.
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