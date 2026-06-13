Мошенники придумали новую схему обмана семей с детьми: о чем речь

Уточняется, что злоумышленники нацелены прежде всего на семьи с двумя и более детьми. Схема особенно опасна в июне: именно с 1 июня 2026 года Соцфонд РФ начал принимать заявления на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6%.